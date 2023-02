Un derby decisivo solo se lo si vince: chiamasi opportunità. Pioli tenta la sorpresa clamorosa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non è un derby decisivo come quello di Supercoppa terminato 3-0 per l'Inter, non è un derby decisivo come quello di un anno esatto fa ribaltato dalla storica doppietta di Giroud, non è un derby decisivo come i tanti giocati nel passato anche nei palcoscenici europei. È un derby importante perché è un derby, ma è decisivo solo in un senso: se il Milan lo vincesse.



Opportunità

La classifica (e la realtà) dicono che Milan e Inter, dopo essere giocati lo Scudetto nelle ultime due stagioni, abdicheranno in favore di un Napoli stra-ordinario; l'obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League e, in qualunque modo finisse il match di questa sera, la corsa ai primi quattro posti resterebbe apertissima e/o ribaltabile. Perché è un derby decisivo solo se lo vincesse il Milan, dunque? Perché la squadra di Pioli è in un momento disastroso, in crollo verticale da 6 partite e solo una vittoria in una partita del genere può rimettere gran parte delle cose a posto. Chiamasi "grande opportunità", come l'ha definita il tecnico rossonero in conferenza stampa.



La probabile formazione

Per coglierla, Pioli cambierà modulo: il dubbio tra il 3-5-2 e il 4-3-3 resta. Nel primo caso, davanti a Tatarusanu, ci sarebbero Gabbia, Kjaer e Kalulu, con Calabria e Theo a tutta fascia, Giroud-Origi di punta (con Leao clamorosamente fuori) e la mediana formata da Tonali-Krunic e la sorpresa Messias nel ruolo di mezzala; nel secondo caso le posizioni in campo resterebbero più o meno le stesse, con il cambio tra Saelemaekers altro a destra al posto di Gabbia e, chiaramente, Leao a sinistra al posto di Origi. Out Maignan, Florenzi, Tomori, Bennacer e Ibrahimovic.