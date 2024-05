Una stagione da record: così Loftus-Cheek ha saputo incidere in zona gol

Nella prossima partita di campionato contro il Genoa, Stefano Pioli non potrà contare sull'importante quantità e qualità di Loftus-Cheek, uscito dall'Allianz Stadium in seguito a una lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro, con il centrocampista inglese che verrà quindi rivalutato la settimana prossima e sarà dunque indisponibile per almeno le prossime 2 partite. Riguardo alla stagione del numero 8 rossonero, condita da gol e corsa in mezzo al campo dedichiamo a lui questo speciale focus sui suoi numeri:

Loftus-Cheek, gol e muscoli per il Milan

Importante rendimento in zona gol per il centrocampista rossonero, che quest'anno in rossonero ha raggiunto 10 reti stagionali, eguagliando così il suo precedente record con la maglia blues nella stagione 2018\2019. In Serie A sono stati 6 i gol in 29 partite (l'ultimo contro la Fiorentina) mentre ancor più positivo è stato suo percorso in Europa League condito da 6 presenze e 4 reti all'attivo.