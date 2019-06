L'Italia Under 20 è stata eliminata dall'Ucraina dal Mondiale Under 20. Decisiva la rete dell'1-0 di Buletsa al 65'. In pieno recuperò è stato annullato con il VAR un gol di Scamacca per un fallo dubbio su Bondar, con l'Italia in vantaggio numerico a seguito dell'espulsione di Popov.