Under 21 agli Europei, Gabbia festeggia: "Qualificazione raggiunta, grandi ragazzi"

Nel pomeriggio l'Italia Under 21 di mister Nicolato ha battuto 4-0 il Lussemburgo, ottenendo così con un turno d'anticipo la qualificazione agli Europei di categoria. Il rossonero Matteo Gabbia, in campo per tutti e novanta i minuti della sfida, ha espresso tutta la sua gioia per l'obiettivo centrato nelle sue stories Instagram: "Qualificazione raggiunta, grandi ragazzi".