"United for Genova": presenti all'evento benefico di stasera anche Gattuso e Scaroni

Questa sera, all’Hotel Principe di Savoia, è in programma una serata di beneficienza dal titolo "United for Genova" per raccogliere da devolvere in favore della popolazione di Genova dopo il crollo del ponte Morandi dello scorso 14 agosto: come riferisce La Gazzetta dello Sport, tra gli ospiti presenti ci saranno anche il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il tecnico dei rossoneri, Rino Gattuso.