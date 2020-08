Upamecano resta al Lipsia ma nel 2021 c'è una clausola di 42 milioni di euro

Dayot Upamecano rimarrà al Lipsia almeno per un'altra stagione. Il giovane centrale francese piace a diversi club in Europa, ma stando alle indiscrezioni riportate da Kicker il giocatore non si muoverà dalla Bundesliga. Attenzione però alla clausola inserita nel contratto dopo il rinnovo fino al 2023: nell'estate 2021 chi vuole il difensore potrà pagarlo 41 milioni di euro.