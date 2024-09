"Usura" Nazionali da Serie A, il minutaggio per club dei convocati: Milan primo

vedi letture

Con oggi termina ufficialmente la prima sosta per le nazionali della stagione. Tanti giocatori del Milan sono stati convocati dalle rispettive rappresentative, al punto che durante queste due settimane Paulo Fonseca è stato costretto a lavorare con il gruppo dimezzato in attesa del recupero degli infortunati.

Fra Nazionali maggiori e non, sono 21 i rossoneri partiti per rispondere alle convocazioni dei propri commissari tecnici, che nel corso di queste due settimane non hanno fatto complimenti utilizzandoli tanto. A confermarlo il dato riportato dai colleghi di Transfermarkt, che hanno redato la classifica del minutaggio totale per club dei convocati nel corso di questa sosta, con il Milan primo in solitaria in questa particolare tabella.

IL MINUTAGGIO PER CLUB DEI CONVOCATI IN SERIE A*

1.⁠ ⁠Milan: 1689 minuti

2.⁠ ⁠⁠Roma: 1513 minuti

3.⁠ ⁠⁠Inter: 1485 minuti

4.⁠ ⁠⁠Napoli: 1374 minuti

5.⁠ ⁠⁠Verona: 1336 minuti

6.⁠ ⁠⁠Bologna: 1196 minuti

7.⁠ ⁠⁠Atalanta: 1159 minuti

8.⁠ ⁠⁠Torino: 1022 minuti

9.⁠ ⁠⁠Lecce 936 minuti

10.⁠ ⁠⁠ Udinese: 848 minuti

11.⁠ ⁠⁠Juventus: 821 minuti

20.⁠ ⁠Monza: 0 minuti

*in lista gara Serie A 24/25