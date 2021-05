Vaia "Europei occasione simbolica per la ripartenza"

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Credo che gli Europei di calcio saranno un'occasione simbolica, plastica, per dire 'stiamo ripartendo', stiamo tornando alla normalità, come il paese vuole". Lo ha detto il direttore sanitario dell'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, Francesco Vaia, al termine del ciclo di vaccinazioni effettuate a diversi giocatori della Nazionale di calcio in vista dell'Europeo al via dall'11 giugno con gara di apertura all'Olimpico di Roma. "Al pari di come diciamo che vogliamo riaprire tutto, anche lo spettacolo, il cinema, i teatri. Noi qui vaccineremo anche gli atleti olimpici (quelli indicati dal Coni tra i qualificati a Tokyo 2020 ma che non rientrano tra quelli dei gruppi sportivi militari già vaccinati, ndr), faremo tutto, ma con grande senso di responsabilità, stando attenti a rispettare le regole. La vaccinazione è uno strumento strategico, ma senza il nostro comportamento rischiamo di vanificarlo". "Vaccinare lo staff degli Europei significherà creare quella bolla negativa che ci consentirà di fare entrare all'Olimpico un numero di spettatori rilevante che sarà in possesso della vaccinazione, o quelli che nel giro delle 24-48 ore prima dell'evento si saranno sottoposti al tampone negativo", ha proseguito Vaia, sottolineando ancora una volta che "bisogna convivere con il virus fin quando non lo sconfiggeremo completamente, cosa che avverrà. Ma fino ad allora dobbiamo avere senso di responsabilità ma anche senso di riapertura. Diamo un messaggio all'Europa che questo paese è in grado di fare tutto". (ANSA).