Valencia, Gattuso: "Cavani non gioca da tre mesi e lo staff medico dovrà aiutarlo"

Gennaro Gattuso, ex giocatore e tecnico del Milan, ha commentato la sconfitta contro l'Atletico Madrid, la seconda consecutiva per il suo Valencia in tre giornate di campionato. Gattuso ha detto: “Per vincere una partita devi fare gol. La squadra ha corso molto, ha pressato e non è facile farlo perché la stanchezza arriva prima. Dobbiamo migliorare e riuscire a giocare con la stessa mentalità per 95 minuti. Cavani? È un giocatore che non gioca da tre mesi, lo staff medico deve aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo tutti. Vedremo in che condizioni sarà”.