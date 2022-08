Van Basten velenoso: "Cruijff si sarebbe vergognato del comportamento del Barcellona"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dura presa di posizione di Marco Van Basten contro il Barcellona. La stella olandese ex Milan ha infatti criticato pesantemente l’operato della dirigenza blaugrana in un’intervista rilasciata a Ziggo Sport: "Penso che Johan Cruijff si sarebbe vergognato se avesse visto come si è comportato il Barcellona oggi. Secondo me, il comportamento del Barcellona è andato ben oltre i suoi standard".