Varriale: "Danielle Madam è il simbolo della nuova Italia"

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Danielle Madam è personaggio interessante, darà una visione più moderna, più viva e vera degli Europei, e non solo come donna e atleta. Per un evento così coinvolgente, che interesserà tantissimi italiani, molti di seconda generazione, credo importante che nella tv generalista ci sia anche chi rappresenta un'Italia nuova e diversa". Il vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale spiega anche così la scelta di proporre la campionessa di atletica come volto femminile nella trasmissione 'Notti Azzurre', al via l'11 giugno, giorno di apertura della rassegna continentale. "Quando cercavamo un personaggio per il programma condotto da Marco Lollobrigida, mi sono ricordato di questa ragazza di origine camerunese: l'ANSA aveva raccontato la sua storia, alla Rai il Tg1 e Novantesimo minuto l'avevano rilanciata... lei ha mostrato determinazione e coraggio nei giorni della vicenda Suarez - prosegue Varriale -. Ci poteva dare un angolo di visuale diverso dell'Europeo, anche come persona che conosce l'agonismo e il calcio. Quanto l'abbiamo contattata è rimasta stupita, ma poi si è convinta e credo che sorprenderà. Credo che la sua freschezza e determinazione possano essere un elemento nuovo a corredo di una squadra forte, che già vanta tante donne. Sembra scontato, ma purtroppo, come si vede ogni giorno, non è così". (ANSA).