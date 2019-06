Venerato: "De Rossi, il Milan è una tentazione"

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha parlato così del futuro di Daniele De Rossi ai microfoni di Radio Sportiva: "Le voci sul suo futuro all'estero erano più deduzioni e intuizioni giornalistiche, ma frasi ufficiali non ce ne sono mai state. Rimarrà in Italia primo per rivalsa alla sua Roma, secondo per la famiglia. La Fiorentina è un'opzione importante grazie a Pradè e Montella. La Samp ha Di Francesco che è un grande amico di De Rossi. Infine c'è il Milan che è una tentazione, dato il rapporto con Maldini".