Venezia-Milan, un meteorite sul Penzo: Theo Hernandez è l'MVP

Doppietta, passaggio filtrante per Leao sul primo gol, tanta corsa e tanti recuperi. Questa in sintesi è stata la partita di Theo Hernandez contro il Venezia. Il terzino francese è stato votato come migliore in campo nella sfida che ha visto il Milan affrontare i lagunari. A proposito di questo, la società rossonera ha dedicato un post su Twitter, scrivendo: “Un meTHEOrite sul Penzo: Hernandez è il vostro MVP della gara”.

Hitting the new year like a meTheorite; you've voted @TheoHernandez your MVP for #VeneziaMilan ️



Un meTHEOrite sul Penzo: Hernández è il vostro @emirates MVP della gara ️️

#SempreMilan pic.twitter.com/L8HZLefGsL — AC Milan (@acmilan) January 10, 2022