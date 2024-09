Venezia, Seno: "Il Venezia troverà un Milan arrabbiato. Tutto può succedere"

Tra quattro giorni il Milan tornerà in campo in Serie A e lo farà a San Siro contro il Venezia, che ha racimolato un punto in tre partite nella stagione del suo ritorno in Serie A. La gara è in programma alle ore 20.45 ed è una partita che i rossoneri devono necessariamente vincere se non vogliono che si aprano scenari inquietanti alla vigilia di Champions League e derby. Su La Nuova di Venezia e Mestre è stato intervistato l'ex calciatore e dirigente arancioneroverde Andrea Seno che ha offerto il suo punto di vista sulla sfida.

Le parole di Andrea Seno sul Milan: "Ovviamente è una partita difficilissima per le qualità del Milan. La squadra di Paulo Fonseca è spalle al muro dopo un inizio complicato con soli due punti. E' logico che non c'è paragone tra le due squadre, ma il calcio ha dimostrato che tutto può succedere. Io ho esordito a San Siro contro il Milan stellare di Gullit, Van Baster e Rijkaard. Giocavo nel Foggia insieme a Di Biagio e Stroppa. Abbiamo perso a tre minuti dalla fine su autorete, io ho anche preso un palo dopo un quarto d'ora. Il calcio è bello perché non ci sono certezze. Il Venezia troverà un Milan arrabbiato, ma se i rossoneri non dovessero sbloccare il risultato dopo la prima mezz'ora lo stadio potrebbe diventare caldo e allora i ragazzi di Di Francesco potrebbero mettere anche in difficoltà Leao e compagni".