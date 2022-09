Vent'anni di Ibra in Champions League, il video celebrativo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dal 2022 al 2022, 20 anni di Zlatan Ibrahimovic in Champions League. Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG e ancora Milan, lo svedese ha partecipato alla massima competizione europea con tante squadre di alto livello. In calce alle news il video con cui la UEFA ha celebrato la lunghissima carriera del campione di Malmoe in Champions.