Ventola: "Vedi la formazione del Milan e sei positivo, ma la squadra non è unita"

Nel corso del consueto appuntamento con la puntata del programma Twitch 'Viva El Futbol', Nicola Ventola ha parlato di Milan e dell'atteggiamento avuto dalla squadra di Paulo Fonseca nel corso della partita (persa) di martedì contro il Napoli, che l'ex calciatore ha vissuto da bordocampo:

"Osservavo il Napoli dal riscaldamento e vedi gli stessi occhi, senza parlare, sono uniti. Il Milan no. Se vedi la formazione sei positivo. Il Napoli è compatto, ti riparte, ma vedi Musah, Loftus-Cheek e quindi anche solidità e fisicità, ma non fa mai quel salto di qualità. La squadra non è unita. Il Napoli inizia alto, fa gol, poi il Milan crea qualche occasione, ha fatto anche abbassare il Napoli, ma l'impressione è che poteva stare lì senza mai fare gol. Il Napoli invece è compatto, riparte di squadra, chi non è titolare entra con la testa di Conte ed è molto avanti".