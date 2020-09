Ventura fa le carte alla Serie A: "Sarà un campionato diverso, ci saranno sorprese clamorose"

Gian Piero Ventura parla a La Gazzetta dello Sport soffermandosi - tra le altre cose - anche sulla Serie A ormai alle porte: "Per una serie interminabili di variabili, sarà unica nella storia del calcio. Sarà diversa dai campionati passati, ma estremamente interessante. È una stagione che si presta a clamorose sorprese, nella quale può succedere qualsiasi cosa. E siccome non credo che stavolta la Juve farà una corsa da sola, è pure molto più affascinante".

Una Serie A diversa perché? "Pensiamo, ad esempio, che a 6 giorni dall'inizio Juve e Inter non hanno fatto mercato e non potranno farlo fino a quando non venderanno. Poi l’estate cortissima non permette alle squadre di fare un precampionato tradizionale obbligando a impostare una preparazione atletica del tutto diversa. Infine c’è il Covid: basta un positivo in un gruppo per fermare il lavoro tattico di preparazione".