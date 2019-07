Veretout: "Fonseca mi ha convinto del progetto Roma"

Arrivano dai microfoni di RomaTv le prime dichiarazioni di Jordan Veretout, centrocampista francese prelevato dalla Fiorentina, come nuovo calciatore giallorosso: “Sono molto felice di giocare nella Roma, un club storico con grandi calciatori, ho la fortuna di condividere questa avventura con grandi compagni. È stata una trattativa piuttosto lunga ma sono felice di essere arrivato in questo grande club. Fonseca mi ha chiamato e mi ha convinto, è il club giusto per me. Il mister mi ha parlato, mi ha detto che mi seguiva da tempo e che mi avrebbe voluto nella sua squadra. Ho ascoltato le sue parole e ora devo ripagare la sua fiducia. Il campionato italiano si addice alle mie caratteristiche, ci tenevo a restare in Serie A e voglio rimanerci il più a lungo possibile con la maglia della Roma. Ruolo? Per me è indifferente, devo solamente dare il massimo. In Italia ho fatto sia la fase difensiva che quella offensiva, quindi davvero non ho preferenze. Voglio godermi questa maglia e ottenere i migliori piazzamenti possibili, per me la Roma potrà aiutarmi a essere convocato in nazionale, ho grandi compagni di squadra e sta a me lavorare. Un messaggio per i tifosi? Prometto di dare il massimo per ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati, i tifosi sono formidabili e creano una grande atmosfera allo stadio, fanno della Roma un club speciale”.