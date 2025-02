Vernazza: "Ci aspettiamo che Gimenez faccia gol al suo Feyenoord. Gli 11 milioni degli ottavi servono al Milan anche per coprire parte dell’investimento su di lui"

Sebastiano Vernazza, giornalista per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sulla partita di questa sera tra Milan e Feyenoord: "In campionato, il Milan di Sergio Conceiçao bene o male è risalito. In Champions no: la batosta di Zagabria contro la Dinamo, la caduta di Rotterdam contro il Feyenoord. Stasera Conceiçao si gioca un bel pezzo di riconferma. Gli ottavi sono la soglia minima, per il Milan delle sette Champions vinte. A San Siro, Santi Gimenez non dovrebbe soffrire la sindrome di Stoccolma patita all’andata: in quello che era stato il suo stadio fino a pochi giorni prima, gli ex compagni e gli ex tifosi hanno preso in ostaggio il cuore e l’anima del loro ex centravanti e hanno impedito al messicano di esprimersi, anzi lo hanno tirato dalla loro parte. Con il senno di poi, sarebbe stato meglio far giocare Abraham. Ci aspettiamo che Gimenez esca dalla prigionia dei sentimenti e faccia gol al “suo” Feyenoord. Gli 11 milioni degli ottavi servono al Milan anche per coprire parte dell’investimento su Gimenez medesimo".