Vernazza contro Dumfries: "Un atleta non può scendere così in basso"

Il caso dello striscione alzata da Denzel Dumfries durante la parata dell'Inter domenica è già finito sul tavolo della Procura della Figc che, in tempi brevi, emetterà una sentenza e costringerà il giocatore olandese e il club nerazzurro a pagare una multa. Il calciatore dell'Inter ha alzato uno striscione passatogli da un tifoso che lo ritraeva con al guinzaglio Theo Hernandez, terzino rossonero con il quale Dumfries più volte si èm scontrato negli ultimi derby: in quello più recente, un feroce testa a testa tra i due ha portato all'espulsione di entrambi.

A commentare negativamente il gesto di Dumfries ci ha pensato Sebastiano Vernazza della Gazzetta dello Sport. Le sue parole: "Un atleta professionista non può scendere così in basso. Di base neppure una persona normale ma molti tifosi non hanno il senso del limite. Sul pullman scoperto della festa interista, Denzel Dumfries ha mostrato uno stendardo inaccettabile, raffigurante Theo Hernandez al guinzaglio come un cane. Non c’è baccanale che giustifichi tanta volgarità. I giocatori si rendano conto che le sfilate trionfali per le vie della città non sono delle zone franche, dei lasciapassare per qualsiasi dileggio o insulto".