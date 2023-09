Verona, Baroni: "Affronteremo una squadra importante, giocheremo in uno stadio prestigioso contro giocatori forti"

Queste le principali dichiarazioni dell'allenatore dell'Hellas Verona, Marco Baroni, rilasciate nell'antivigilia della sfida di campionato contro il Milan, in programma dopodomani, sabato 23 settembre alle ore 15, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano: "Finora il Verona a San Siro non ha mai vinto? Sabato affronteremo una squadra importante, giocheremo in uno stadio prestigioso contro giocatori forti. Ci stiamo preparando anche se questa è stata una settimana corta di lavoro.

Gare come quella contro il Milan sono sfide che vanno vissute e affrontate con consapevolezza, umiltà e coraggio. In generale non possiamo pensare di fare una partita di attesa: bisognerà presentarsi a San Siro con testa e voglia, con rispetto dell'avversario ma con consapevolezza", le parole riportate dai canali ufficiali del club gialloblù.