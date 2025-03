Verona e Parma non si fanno male: zero gol e un punto a testa

vedi letture

Hellas e Parma si dividono la posta al Bentegodi di Verona: lo 0-0 maturato dopo novanta minuti di battaglia consente alle due squadre di muovere la classifica e guadagnare nei confronti di quasi tutte le concorrenti per la lotta salvezza. Dopo un minuto va ad un passo dal vantaggio la squadra di Zanetti: corner di Duda sul primo palo per Almqvist che prova ad allontanare ma diventa un assist per Mosquera che colpisce di testa e colpisce in pieno la traversa.

Il Parma mantiene il possesso per gran parte della prima frazione, ma si rende pericoloso solo dopo mezz'ora: rimessa laterale di Valeri, Almqvist tocca di testa con Montipò che allontana ma Sohm trova la sfera e calcia senza trovare lo specchio della porta, sciupando una ottima occasione. L'ultima occasione della prima frazione è per l'Hellas: Duda vince un duello in mezzo al campo con Keita e poi imbuca per Mosquera che in area di rigore calcia con il destro non trovando di poco la porta anche con deviazione. Bonny prova a rispondere in extremis ma il suo tentativo viene deviato in corner da Ghilardi, autore di una ottima gara in marcatura sul francese.

Ripresa che inizia senza cambi, ma le squadre continuano a faticamente terribilmente a creare occasioni. Non restano che i cambi: Ondrejka e Pellegrino per il Parma, Kastanos e Tengstedt per il Verona. Lo svedese è molto attivo e al 70' è proprio lui a chiamare Montipò al primo vero intervento della gara. Parma in formato assalto totale nel finale, con Djuric e Camara che partecipano ai cinque minuti di recupero: proprio l'ivoriano crea l'ultima occasione della sfida, che vede ancora Montipò protagonista. Finisce 0-0, un punto utile a entrambe ma che non cambia di molto la classifica.