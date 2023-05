Verona, la salvezza passa da San Siro: all'ultima giornata sfida delicata contro il Milan

MilanNews.it

Delusione in casa Verona per il pareggio contro l'Empoli, che ha tolto la vittoria ai veneti soltanto nei minuti finali con il gol di Stojanovic. La formazione gialloblu, adesso a pari punti con lo Spezia contro cui ad oggi giocherebbe lo spareggio, si giocherà la salvezza nell'ultima giornata prevista a San Siro contro il Milan. Una sfida decisiva per il Verona, che dovrà lottare per restare in Serie A proprio in casa del Diavolo.