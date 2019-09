Verona-Milan 0-0 al primo tempo: Hellas in dieci ma più pericoloso

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. L’Hellas resta in dieci uomini al 20esimo: Stepinski stende Musacchio con un calcione al volto e si becca il rosso (Manganiello lo espelle dopo aver consultato il VAR). Nonostante l’inferiorità numerica, sono i padroni di casa a sfiorare la rete del vantaggio con Verre: scatto sul filo del fuorigioco e conclusione alta di un soffio. Male, decisamente male il Milam sul piano del gioco: zero tiri in porta, zero occasioni, solo tanto (sterile) possesso palla. Servirà una ripresa di ben altro spessore per scardinare la difesa del Verona.