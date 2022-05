Verona-Milan, Lippi elogia Tudor: "Lavoratore serio e taciturno. È bravo allenatore"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato anche di Igor Tudor, tecnico del Verona e prossimo avversario del Milan in campionato. Lippi ha detto: “Cosa metto tra le cose più belle della stagione? Il Verona di Tudor, organizzatissimo, con motivazioni forti. Un po’ mi ha sorpreso, non era come Conte o Deschamps, ma un lavoratore serio e taciturno, ora è proprio bravo”. Lippi ha allenato Tudor alla Juventus nel 1998/1999 e poi dal 2001 al 2004.