Verona-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia

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Vietata la trasferta di Verona ai tifosi del Milan reisdenti in Lombardia. La comunicazione è arrivata tramite una storia IG pubblicata dalla Curva Sud del Milan: "E' di poco fa l'ennesimo folle divieto di seguire la nostra squadra in trasferta, anche questa volta privo di qualsiasi fondamento e circoscritto a tutti i residenti in Lombardia, decisione che come accade viene presa da gente che con tutta probabilità non ha mai messo piede in uno stadio".

Ci troviamo ancora una volta di fronte ad un abuso vero e proprio, impossibilitati a sostenere la nostra squadra in una partita importante per le sorti dlla nostra stagione, senza contare che come accaduto a Napoli settimana scorsa, nessuno rimborserà voli, treni, pullman già prenotati da tempo. Staremo a vedere se anche in questa circostanza la società Milan resterà immobile e silente di fronte al nuovo torto fatto ai tifosi rossoneri..."