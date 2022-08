Verso Atalanta-Milan, settore ospiti sold-out al Gewiss Stadium

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di domenica sera sarà una gara praticamente da tutto esaurito al Gewiss Stadium di Bergamo. Alle 20:45, infatti, i Campioni d'Italia saranno in campo contro gli orobici nella partita che sarà valida per la seconda giornata di Serie A. E, come si evince dalla biglietteria ufficiale del club bergamasco, il settore ospiti è sold-out. Ancora una volta i tifosi rossoneri saranno di grande supporto per la squadra di Pioli.