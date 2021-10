Verso Bologna-Milan: out Kessie e Rebic. Conti e Castillejo a disposizione

Secondo quanto confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa, Franck Kessie e Ante Rebic saranno indisponibili per la trasferta di Bologna. L'ivoriano è reduce da una settimana di influenza mentre il croato non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia con il Verona. Rispetto alla trasferta di Porto, il Milan avrà a disposizione in più Conti e Castillejo.