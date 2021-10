Verso Bologna-Milan: rossoneri bene in trasferta, 10 punti conquistati in 4 gare

Sono due i risultati utili consecutivi conquistati dal Bologna, che in casa ha ottenuto 10 dei 12 punti totali in campionato. Il Milan, oltre ad avere il secondo miglior rendimento in trasferta con tre vittorie ed un pareggio, è una delle due squadre ad essere ancora imbattuta in Serie A insieme a Napoli, a punteggio pieno e al comando dopo otto giornate.