Verso Borussia Dortmund-Milan: biglietti per il settore ospiti in vendita dal 18 settembre

AC Milan comunica che i biglietti per il settore ospiti relativi a Borussia Dortmund-Milan, sfida valevole per la 2ª giornata del Gruppo F di Champions League in programma mercoledì 4 ottobre alle 21.00 al BVB Stadion Dortmund, saranno in vendita sul sito Vivaticket a partire da lunedì 18 settembre secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 12.00 di lunedì 18 settembre alle 23.59 di giovedì 21 settembre, gli abbonati potranno acquistare un biglietto.

Fase CRN Card: dalle ore 12.00 di venerdì 22 settembre i possessori di CRN Card potranno acquistare un biglietto secondo la disponibilità residua.

In fase di acquisto ci sarà la possibilità di scegliere tra tre tipologie di biglietti del settore ospiti:

Settore 70: 60€ cadauno

Settore 75 - file basse: 46€ cadauno

Settore 75 - file alte: 37€ cadauno

A seguito dell'acquisto online sarà emessa una ricevuta in formato PDF sulla quale sarà indicato il luogo in cui poter ritirare il biglietto.