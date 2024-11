Verso Cagliari-Milan: Abraham spera, Chukwueze può tornare titolare. Pavlovic al fianco di Tomori

La partita di Madrid ha inevitabilmente portato via al Milan tante energie mentali e fisiche, motivo per il quale Paulo Fonseca potrebbe nuovamente cambiare formazione in vista dell'importante trasferta in programma sabato pomeriggio a Cagliari contro la formazione di Davide Nicola.

Scrive questa mattina Il Corriere delllo Sport, che "per il match di campionato non dovrebbe recuperare Matteo Gabbia, dopo il problema al polpaccio accusato nella partita interna sempre in Champions League contro il Bruges. Per il difensore italiano Fonseca non vuole forzare la mano e aspetterà il recupero completo dopo la sosta per le nazionali. Gabbia dovrebbe rientrare contro la Juventus a San Siro il 23 novembre. Oggi ci saranno le prime prove di formazioni con qualche rotazione tra difesa e attacco. Chukwueze potrebbe rientrare dal primo minuto, mentre Pavlovic potrebbe affiancare Tomori. Tammy Abraham spera di strappare il posto da titolare".