Verso Cagliari-Milan, arbitra Di Bello: i precedenti con i rossoneri

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il match fra Cagliari e Milan è stato affidato al fischietto brindisino Marco Di Bello. L’arbitro classe 1981, in carriera ha diretto il Diavolo in 13 occasioni. Il bilancio è molto favorevole alla squadra allenata da Stefano Pioli con 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Milan vuole cercare di mantenere un trend positivo con Di Bello per non sprecare il poco vantaggio che ha acquisito in classifica su Napoli e Inter.