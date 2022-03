Verso Cagliari-Milan, Corriere dello Sport: "Kessie torna in mediana"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Kessie torna in mediana”, titola il Corriere dello Sport parlando della formazione del Milan che potrebbe scendere in campo questa sera contro il Cagliari. Tonali è in Sardegna con la squadra, ma non è al top della condizione dopo l’attacco influenzale che lo ha colpito in settimana. Mister Pioli potrebbe quindi lasciare in panchina Sandro e riportare Franck in mediana al fianco di Bennacer.