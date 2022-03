Verso Cagliari-Milan: i dubbi e le possibili mosse di Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli studia la miglior formazione da opporre al Cagliari nel prossimo match di campionato. Il tecnico rossonero ritroverà Theo Hernandez, al rientro dopo la squalifica, e dovrebbe affidarsi nuovamente alla coppia centrale formata da Kalulu e Tomori. A destra Calabria è in vantaggio su Florenzi, mentre il tecnico non ha ancora deciso se puntare sul trio Tonali-Bennacer-Kessie o se rispolverare Diaz (al posto dell’ivoriano) come trequartista.