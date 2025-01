Verso Dinamo Zagabria-Milan: chi giocherà da terzino destro? Le opzioni sono Terracciano e Musah

Con una vittoria mercoledì in casa della Dinamo Zagabria, il Milan chiuderebbe la fase campionato della Champions League tra le prime otto della classifica e quindi sarebbe qualificato direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff. In vista della trasferta croata, c'è il grande dubbio su chi giocherà da terzino destro dato che ci sono diversi assenti in quella zona di campo: Calabria è squalificato, Emerson Royal e Florenzi sono infortunati, mentre il neo arrivato Walker non è in lista UEFA, così come Jimenez. Le opzioni sono quindi Filippo Terracciano e Yunus Musah che ieri nell'assalto finale contro il Parma ha chiuso il match da terzino destro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il programma completo dell'ultima giornata della fase campionato di Champions League che si giocherà tutta mercoledì alle 21:

Aston Villa – Celtic

Bayer Leverkusen – Sparta Praga

Borussia Dortmund – Shakhtar Donetsk

Young Boys – Stella Rossa

Barcellona – Atalanta

Bayern Monaco – Slovan Bratislava

Inter – Monaco

Salisburgo – Atlético de Madrid

Girona – Arsenal

Dinamo Zagabria – Milan

Juventus – Benfica

Lille – Feyenoord

Manchester City – Club Brugge

PSV Eindhoven – Liverpool

Sturm Graz – Lipsia

Sporting CP – Bologna

Brest – Real Madrid

Stoccarda – Paris Saint-Germain