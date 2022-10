Verso Dinamo Zagabria-Milan, l'ultima sfida in Croazia risale al 2000

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa sera alle 21 Dinamo Zagabria e Milan si affronteranno per l'ottava volta nella loro storia. L'ultimo precedente in Croazia tra le due squadre risale al 22 agosto 2000: quel giorno allo stadio Maksimir si giocava la gara di ritorno del 3° turno di qualificazione di Champions League. La partita si concluse 3-0 per i rossoneri grazie alle reti di Shevchenko (doppietta) e José Mari.