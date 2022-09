Verso Empoli-Milan, il sostituto di Theo dovrebbe essere Ballo-Tourè

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, non sarà possibile per Theo Hernandez recuperare per la partita contro l'Empoli, la prima dopo la sosta. In questo frangente il sostituto più papabile potrebbe essere Ballo-Tourè, mentre se il problema di Hernandez dovesse protrarsi potrebbero essere considerate come alternative anche Calabria o Dest adattati a sinistra.