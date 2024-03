Verso Fiorentina-Milan: i rossoneri al "Franchi" Senza 3 difensori

E' di nuovo tempo di campionato e quindi di Milan, che scenderà così in campo sabato sera sull'ostico campo della Fiorentina di mister Italiano. In vista di questa sfida, Stefano Pioli dovrà, purtroppo, fare meno di tre difensori. Contro la Viola non ci sarà lo squalificato Theo Hernandez, con Alessandro Florenzi che verrà quindi adattato a sinistra, mancherà anche Simon Kjaer, che ha svolto un lavoro personalizzato nel Centro sportivo rossonero dopo il piccolo problema subito in Nazionale con la Danimarca, non verrà convocato per precauzione.

L'ultimo assente nel reparto difensivo rossonero sarà il francese Pierre Kalulu: il terzino rossonero mancherà a seguito di trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara contro il Verona, riportando così una distrazione del legamento collaterale mediale.

