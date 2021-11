Verso Fiorentina-Milan: la probabile formazione rossonera

È ancora presto per delineare con certezza l’undici titolare che sabato sera scenderà in campo contro la Fiorentina, ma proviamo comunque ad abbozzare la formazione. Tatarusanu in porta, poi difesa a quattro formata da Kalulu (ma occhio a Florenzi), Kjaer, Tomori e Theo Hernandez; in mezzo al campo spazio al tandem Kessie-Tonali (ma pure Bennacer ha chance di giocare), con Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic (in vantaggio su Leao) a sostegno della punta, che dovrebbe essere Giroud.