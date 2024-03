Verso Fiorentina-Milan: Leao e quel particolare fiuto del gol contro i Viola

vedi letture

Quando Rafael Leao vede il colore viola della Fiorentina si trasforma in un goleador d'altri tempi. Da quando veste rossonero, infatti, il portoghese contro i toscani ha giocato 4 partite in Serie A, con un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte e ben 3 gol, vale a dire uno per ogni 116 minuti.

Che questo dato possa essere di buon auspicio per la complicata trasferta di Firenze, dove storicamente il Milan, soprattutto negli ultimi anni, ha riscontrato non poche difficoltà. C'è da dire, comunque, che la partita dell'Artemio Franchi sarà anche una sorta di sfida personale per lo stesso Leao, considerato il fatto che i 3 gol contro la Fiorentina sono stati segnati tutti a San Siro.