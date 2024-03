Verso Francia-Cile, Deschamps: "Maignan titolare? E' pronto, nessun problema"

Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista dell'amichevole contro il Cile in programma domani sera a Marsiglia. In merito al possibile impiego dal primo minuto di Mike Maignan tra i pali, l'allenatore francese ha risposto così: "Maignan titolare? E' pronto, nessun problema" riporta RMC Sport.

Nella formazione titolare della Francia, dovrebbero trovare spazio dal primo minuto anche gli altri due giocatori rossonero convocati da Deschamps, vale a dire Theo Hernandez e Olivier Giroud, partiti entrambi inizialmente dalla panchina, come anche Maignan, nell'amichevole persa 2-0 contro la Germania.