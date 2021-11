Verso Genoa-Milan, la probabile dei rossoneri: Krunic e Messias dall'inizio, Alexis a sinistra

Domani sera il Milan sarà in Liguria per la trasferta a Marassi contro il Genoa di Andriy Shevchenko: una sfida da affrontare con la giusta testa, per tornare alla vittoria e mettersi alle spalle la brutta uscita casalinga con il Sassuolo. Pioli recupera Tomori, mentre in attacca rimangono out Rebic e Giroud. Queste le possibili scelte dell'allenatore rossonero:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Saelemaekers; Ibrahimovic.