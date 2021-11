Stefano Pioli non ha ancora sciolto tutti i dubbi in merito alla formazione che scenderà in campo nel derby con l’Inter. L’allenatore rossonero, ad esempio, non ha ancora deciso chi schierare sulla trequarti centrale. Il ballottaggio è tra Brahim Diaz e Rade Krunic, con il giovane spagnolo in vantaggio sul collega bosniaco.