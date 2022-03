Verso il derby: Florenzi candidato forte per una maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Due dubbi di formazione per Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, Florenzi è fortemente candidato a una maglia da titolare nella difesa a quattro completata da Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez. Il terzino ex Psg, dunque, potrebbe prendere il posto di Calabria. L’altro ballottaggio è sempre a destra, ma in attacco, con Messias in vantaggio su Saelemaekers.