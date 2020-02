L'uomo più atteso nel derby di domenica sera è certamente Zlatan Ibrahimovic. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, l'Inter è una delle vittime preferite dell'attaccante rossonero: lo svedese ha segnato cinque rete in sette partite contro i nerazzurri in Serie A, compresa l’ultima doppietta nel maggio 2012.