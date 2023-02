Verso il derby, settimana importante per Vranckx: si gioca una maglia da titolare con Pobega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' la settimana del derby e a Milanello sono iniziati ieri i lavori in vista del match di domenica. Saranno giorni importanti per Aster Vranckx che con il passaggio al 4-3-3 può avere una chance e si gioca la maglia da titolare in mezzo campo con Tommaso Pobega. Il belga ha caratteristiche fisiche che possono permettergli di giocare a uomo su Barella o Mkhytarian, soprattutto a livello di passo.