Verso il derby, Tuttosport sul Milan: "C'è Giroud: con le big segna lui"

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del derby di Coppa Italia di stasera, Tuttosport titola così sul Milan: "C'è Giroud: con le big segna lui". A guidare l'attacco rossonero ci sarà ancora una volta il centravanti francese che ha deciso il derby di ritorno in campionato con una doppietta e anche lo scontro diretto in casa del Napoli. L'ex Chelsea sa quindi molto bene come si determinano le sfide contro le big.