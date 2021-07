Verso il Mondiale, Tonali punta a rientrare nel gruppo azzurro

La Gazzetta dello Sport si proietta verso il Mondiale 2022 che si disputerà in Qatar. Nella Nazionale italiana, ovviamente, ci sarà spazio anche per altri giocatori. Tra i candidati c'è anche Sandro Tonali, a patto che torni quello di Brescia e non la controfigura timida del Milan. La maglia pesa - osserva la rosea - ma se ritroverà quella convinzione rientrerà nel gruppo al quale il c.t. Mancini lo aveva aggregato. Nel giro della maglia azzurra può rientrare anche Calabria.