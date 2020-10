Verso Inter-Milan, gli ultimi tamponi sono risultati tutti negativi in casa nerazzurra

Buone notizie dopo l'ultimo giro di tamponi in casa Inter: non ci sono, infatti, altre positività nel gruppo squadra che sta lavorando ad Appiano Gentile. Per quanto riguarda gli altri contagiati, nonostante le nuove disposizioni contenute nel Dpcm relativamente alla quarantena ridotta, sarà difficile in vista del derby di Milano recuperare Alessandro Bastoni, che al più andrà in panchina, e Milan Skriniar, da considerare praticamente out. Lo riporta fcinternews.it.