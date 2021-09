Verso Juventus-Milan, a maggio i rossoneri vinsero per la prima volta all'Allianz Stadium

Domenica sera il Milan affronterà la Juventus in una classicissima del calcio italiano. Pochi mesi fa, il 9 maggio 2021, questa sfida valeva un posto in Champions League. Era le ultime giornate del campionato 2020/2021, e i rossoneri riuscirono a imporsi con un netto 0-3 espugnando per la prima volta nella loro storia l’Allianz Stadium bianconero. In quell’occasione le reti del Milan furono messe a segno da Brahim Diaz, Ante Rebic e Fikayo Tomori, con Franck Kessie che fallì un calcio di rigore. In quell’occasione si fece male dopo 66 minuti Zlatan Ibrahimovic, rientrato in squadra contro la Lazio nel match di domenica scorsa, ma ora nuovamente ai box. Lo svedese rimane in dubbio per la sfida di domenica contro la Juventus.